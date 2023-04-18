Песков: о второй волне частичной мобилизации речи в Кремле не идёт

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Возможность объявления второй волны частичной мобилизации в Кремле не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков корреспонденту издания Life.

Таким образом Песков прокомментировал прозвучавшее ранее заявление депутата Александра Бородая, предположившего, что скоро придётся проводить вторую волну частичной мобилизации для успешного ведения спецоперации на Украине.

"Нет. Таких разговоров нет", — сказал Песков, когда его спросили про возможность нового этапа мобилизационной кампании в РФ.

Ранее Бородай выразил мнение, что в скором времени в РФ потребуется проведение нового этапа частичной мобилизации, потому что, по его мнению, уже имеющихся сил в зоне СВО не хватает для успешного противостояния ВСУ и наёмникам.

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