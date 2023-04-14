Зеленский объявил войну региональным руководителям

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РИА Новости: под ударом Зеленского оказались все ключевые города Украины

1:51
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский фактически объявил войну региональным руководителям. Он стремится установить жёсткую вертикаль власти.

РИА Новости: под ударом Зеленского оказались все ключевые города Украины

Администрация Чернигова выразила недовольство вмешательством офиса президента (ОП) в их работу. Суд запретил мэру Владиславу Атрошенко исполнять служебные обязанности в течение года. Местные жители считают, что Зеленский стремится уничтожить местное самоуправление.

Исполняющий обязанности мэра Александр Ломако сообщил, что с февраля неизвестные постоянно сообщают о наличии бомбы в городском здании совета. Это вынуждает прерывать заседания. Кроме того, некоторых депутатов не пускают в здание под разными предлогами, чтобы не было кворума. Ломако считает, что таким образом ОП пытается выставить недееспособными черниговские власти и заменить их на военную администрацию.

"Зеленский выстраивает вертикаль власти, не стесняясь репрессивных методов. Особенно большое давление на Киев, Чернигов, Днепропетровск, Одессу и Харьков — самые лакомые куски, всё ещё финансово привлекательные", — заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

В Чернигове предупреждают, что если Зеленский избавится от местных властей, это приведёт к краху украинской системы самоуправления. Политологи также указывают на возможность смены мэра Днепропетровска Бориса Филатова или главы Харькова Игоря Терехова. Однако опыт показывает, что военные администрации не всегда эффективнее гражданских.

По мнению наблюдателей, Украина постепенно становится автократией, когда оказывается давление на представителей власти важных городов. 

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Как на Украине прошёл год под руководством Зеленского
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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