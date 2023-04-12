МК: у террористки Треповой оказались сообщник из Винницы и "эффективный" муж

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший коллега террористки Дарьи Треповой, устроившей взрыв в питерском кафе 2 апреля, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, рассказал, что брак между ней и Дмитрием Рылов был вполне осмысленным шагом. Об этом пишет МК.

По словам знакомого пары, молодожены рассчитали, что Дмитрий, освоивший профессию программиста, сможет закрепиться за пределами РФ в любой стране, а со временем возможность легализоваться за рубежом получит и Дарья как его законная супруга.

Выходит, что Рылов довольно плотно контактировал с женой и имел на неё определенное влияние. Интересно, что в соцсетях сам он не появлялся с момента взрыва и 2 апреля.

Также Telegram-канал "112" сообщил через несколько дней после трагедии, что Треповой передал бюст со взрывчаткой некий Юрий, являющийся гражданином Украины. Единственный человек, хоть как-то связанный с Дарьей, который подходит под это описание, — это Юрий Дворницкий из Винницы, отмечает автор статьи.

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