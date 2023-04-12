МК: Сушенцов заявил, что Россия будет смеяться последней после завершения СВО на Украине

Год спустя после начала конфликта на Украине стало очевидно, что противостояние между Россией и Западом продолжается и затягивается. В свете этого главный вопрос на сегодняшний день — кто из сторон сможет выдержать дольше в этом марафоне и в конечном итоге оказаться "последним смеющимся".

По словам декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, решение России о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии связано с необходимостью сдерживания агрессии со стороны Запада, особенно Польши. Эксперт считает, что американцы, британцы и поляки стремятся создать для нашей страны точки напряжения на всём протяжении её границ, чтобы отвлечь внимание и вмешаться в её военное планирование.

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии является совместным шагом Москвы и Минска и демонстрирует их решимость защищать свои интересы. В беседе с "МК" Сушенцов подчёркивает, что история России свидетельствует о её способности противостоять противнику в длительных конфликтах. Он выразил уверенность в том, что РФ готова принять вызов Запада и справиться с американской стратегией.

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