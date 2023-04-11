Депутат Госдумы РФ Бессараб посоветовала россиянам не удалять аккаунты с портала "Госуслуг"

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. В связи с этим многие россияне задумались об удаление аккаунта с портала "Госуслуг". Депутат Госдумы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, насколько это оправданно.

Она считает, что удаление учётной записи с портала является неадекватным поступком, поскольку необходимые сведения уже есть в Министерстве обороны.

"Конечно, учётную запись можно удалить. Но сегодня достаточно сложно не оставлять никаких следов, бегать от повесток и так далее", — поделилась Бессараб в беседе с Pravda.Ru.

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