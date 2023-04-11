Российские депутаты запретили продавать вейпы несовершеннолетним

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Российские парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому в РФ запрещено продавать вейпы несовершеннолетним людям.

Как написали на официальном сайте Госдумы, законопроект внесли представители всех фракций во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Депутаты запретили розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей жидкости, их компонентами на ярмарках, выставках, в дистанционном формате.

Вместе с этим парламентарии ограничили выпуск и обращение такой продукции с ароматизаторами и добавками. Также власти обязали продавцов скрывать вейпы на прилавках.

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