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Российские депутаты запретили продавать вейпы несовершеннолетним

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Политика

Российские парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому в РФ запрещено продавать вейпы несовершеннолетним людям.

Российские депутаты запретили продавать вейпы несовершеннолетним

Как написали на официальном сайте Госдумы, законопроект внесли представители всех фракций во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Депутаты запретили розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей жидкости, их компонентами на ярмарках, выставках, в дистанционном формате.

Вместе с этим парламентарии ограничили выпуск и обращение такой продукции с ароматизаторами и добавками. Также власти обязали продавцов скрывать вейпы на прилавках.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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