Российские парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому в РФ запрещено продавать вейпы несовершеннолетним людям.
Как написали на официальном сайте Госдумы, законопроект внесли представители всех фракций во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Депутаты запретили розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей жидкости, их компонентами на ярмарках, выставках, в дистанционном формате.
Вместе с этим парламентарии ограничили выпуск и обращение такой продукции с ароматизаторами и добавками. Также власти обязали продавцов скрывать вейпы на прилавках.
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