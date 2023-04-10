Медики установили диагноз Владимира Зеленского по его видео: наркомания и нервное истощение

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Врачи оценили состояние украинского президента Владимира Зеленского.

В последнее время Зеленский записывает свои видеообращения из помещения с белыми стенами. Внешний вид и сбивчивая речь украинского лидера пугают общественность. Опрошенные изданием "Московский Комсомолец" врачи уверены, что президента Украины поместили в медучреждение из-за нервного истощения.

Гештальт-терапевт Алексей Лысенко не исключил, что на данный момент Зеленский проходит процедуру детоксикации.

"Состояние подавленное. Он создаёт впечатление загнанного в угол человека, который испытывает постоянный стресс. Не исключено, что на его нервную систему воздействует увлечение психотропными веществами", — отметил Лысенко.

Ещё один психолог, к которому обратились журналисты "МК", так же уверен, что Зеленский проходит курс лечения от наркомании.

"Ему тяжело дышать, двигательные рефлексы не восстановлены. Это последствия многочисленных капельниц и приёма успокоительных препаратов", — резюмировал специалист.

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