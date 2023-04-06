На могильной плите Владимира Жириновского выбили цитату из его интервью Владимиру Познеру

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

В годовщину смерти Владимира Жириновского на могиле политика установили памятник.

Как сообщает издание "Московский Комсомолец", открытие памятника на Новодевичьем кладбище прошло в торжественной обстановке. Почтить память политика пришли Вячеслав Володин, Михаил Дегтярёв и Татьяна Москалькова. Могилу также посетили дочь и сын Жириновского.

Теперь надгробие украшает бронзовая портретная скульптура политика в полный рост. На могильной плите выбита цитата Жириновского из его интервью Владимиру Познеру: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

Экс-глава ЛДПР скончался в московской больнице 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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