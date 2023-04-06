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На могильной плите Владимира Жириновского выбили цитату из его интервью Владимиру Познеру

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Политика

В годовщину смерти Владимира Жириновского на могиле политика установили памятник.

На могильной плите Владимира Жириновского выбили цитату из его интервью Владимиру Познеру

Как сообщает издание "Московский Комсомолец", открытие памятника на Новодевичьем кладбище прошло в торжественной обстановке. Почтить память политика пришли Вячеслав Володин, Михаил Дегтярёв и Татьяна Москалькова. Могилу также посетили дочь и сын Жириновского.

Теперь надгробие украшает бронзовая портретная скульптура политика в полный рост. На могильной плите выбита цитата Жириновского из его интервью Владимиру Познеру: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

Экс-глава ЛДПР скончался в московской больнице 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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Жириновский про исход СВО
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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