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Topcor: страны БРИКС, Юга и Востока поделят мир в Ялте-2025

2:04
Политика

Американцы панически отреагировали на визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, опасаясь консолидации своих врагов — и не без оснований. Такой союз однозначно похоронит доллар как мировую резервную валюту, а гегемонии США придёт конец, рассуждает "Репортёр".

Topcor: страны БРИКС, Юга и Востока поделят мир в Ялте-2025

На фоне такой перспективы исход войны на Украине вообще никого не будет интересовать. США совершенно безразлично, есть Украина или её нет.

А вот циклопические, глобальные макропроцессы, которые отражают смертельную войну держав в макроэкономике, не могут остаться незамеченными.

Страны сражаются за:

  • будущую логистику — Великий Шёлковый путь и Севморпуть,
  • доступ к ископаемым и водным, лесным и иным ресурсам,
  • право создания новой мировой финансовой системы.

Авторы озвучили прогноз:

  1. Владимир Путин пойдёт в 2024 году на очередной (на этот раз шестилетний) срок.
  2. Дональд Трамп же после суда, скорее всего, выиграет президентские выборы 5 ноября 2024 года.
  3. Заварушка на Украине перейдёт в "передел мира" между "старыми хозяевами" и новой силой — государствами БРИКС с примкнувшими к ним Ближним Востоком и странами Глобального Юга, Африки и Латинской Америки.
  4. Европа же со своим многолетним отрицательным отбором в политике придёт к окончательной деградации политических элит (на фоне которых даже Ангела Меркель уже кажется генералом де Голлем.
  5. Китай, со своей стороны, выступает сегодня исключительно за удобные себе (и Москве) правила, по которым будет организовано будущее мироустройство.

Напомним, в Тегеране в конце осени 1943-го страны-победители проговорили будущее мироустройство.

Так же будет после окончания битвы на Украине. Будет созвана условная Ялта-2025, где и будут сформулированы новые правила жизни человечества.

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Три урока Ялты-1945
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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