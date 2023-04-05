Американцы панически отреагировали на визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, опасаясь консолидации своих врагов — и не без оснований. Такой союз однозначно похоронит доллар как мировую резервную валюту, а гегемонии США придёт конец, рассуждает "Репортёр".
На фоне такой перспективы исход войны на Украине вообще никого не будет интересовать. США совершенно безразлично, есть Украина или её нет.
А вот циклопические, глобальные макропроцессы, которые отражают смертельную войну держав в макроэкономике, не могут остаться незамеченными.
Страны сражаются за:
Авторы озвучили прогноз:
Напомним, в Тегеране в конце осени 1943-го страны-победители проговорили будущее мироустройство.
Так же будет после окончания битвы на Украине. Будет созвана условная Ялта-2025, где и будут сформулированы новые правила жизни человечества.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.