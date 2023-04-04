МК: президент РФ Владимир Путин совершил чудо с русским миром

1:18 Your browser does not support the audio element. Политика

За последние дни вокруг Киево-Печёрской лавры произошло много эмоциональных событий. Толпа людей пыталась атаковать храм, а на видеозаписях можно увидеть, как одна из прихожанок молится на коленях, окружённая людьми, которые кажутся будто одержимыми бесами. Об этом сообщает издание "МК".

Согласно высказыванию Дмитрия Медведева, события вокруг лавры вызывают ненависть, а украинское руководство он называет "взбесившимися ублюдками и гнусной мразью". Эти эмоции свидетельствуют о том, что восприятие мира сильно поменялось, и теперь важно поддерживать своих.

В связи с этим Россия официально объявила о концепции своей внешней политики, в которой подчёркивается важность "русского мира" и страны как центра нового мироустройства. Также отмечается, что победа на Украине не будет окончательной, что подтверждается заявлениями Александра Лукашенко о готовности к военным действиям.

Путин возродил понятие "русский мир". Это станет концепцией развития нашей страны в будущем. Словосочетание "русский мир" звучит на международных аренах и в отношениях со всем миром, Россия будет себя вести именно исходя из этого.

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Путин дал определение понятию "Русский мир"