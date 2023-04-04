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МК: президент РФ Владимир Путин совершил чудо с русским миром

1:18
Политика

За последние дни вокруг Киево-Печёрской лавры произошло много эмоциональных событий. Толпа людей пыталась атаковать храм, а на видеозаписях можно увидеть, как одна из прихожанок молится на коленях, окружённая людьми, которые кажутся будто одержимыми бесами. Об этом сообщает издание "МК".

МК: президент РФ Владимир Путин совершил чудо с русским миром

Согласно высказыванию Дмитрия Медведева, события вокруг лавры вызывают ненависть, а украинское руководство он называет "взбесившимися ублюдками и гнусной мразью". Эти эмоции свидетельствуют о том, что восприятие мира сильно поменялось, и теперь важно поддерживать своих.

В связи с этим Россия официально объявила о концепции своей внешней политики, в которой подчёркивается важность "русского мира" и страны как центра нового мироустройства. Также отмечается, что победа на Украине не будет окончательной, что подтверждается заявлениями Александра Лукашенко о готовности к военным действиям.

Путин возродил понятие "русский мир". Это станет концепцией развития нашей страны в будущем. Словосочетание "русский мир" звучит на международных аренах и в отношениях со всем миром, Россия будет себя вести именно исходя из этого.

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Путин дал определение понятию "Русский мир"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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