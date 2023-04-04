Президент РФ Путин: санкции — это надолго, нужно идти по пути суверенного развития

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Санкции в отношении России введены надолго, поэтому необходимо идти по суверенному пути развития государства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он призвал к долгосрочным преобразованиям в экономической сфере, направленным на достижение стратегических целей. При этом российский лидер отметил, что первоочередные меры замещения импортных технологий и продуктов уже реализуются.

"Все мы понимаем, что санкции, конечно, надолго", — подчеркнул Путин во время заседания Президиума Госсовета, посвящённого развитию промышленности в условиях давления со стороны Запада.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что коллективный Запад совершил фатальную ошибку, недооценив способность России быстро реагировать на ограничения.

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