Санкции в отношении России введены надолго, поэтому необходимо идти по суверенному пути развития государства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он призвал к долгосрочным преобразованиям в экономической сфере, направленным на достижение стратегических целей. При этом российский лидер отметил, что первоочередные меры замещения импортных технологий и продуктов уже реализуются.
"Все мы понимаем, что санкции, конечно, надолго", — подчеркнул Путин во время заседания Президиума Госсовета, посвящённого развитию промышленности в условиях давления со стороны Запада.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что коллективный Запад совершил фатальную ошибку, недооценив способность России быстро реагировать на ограничения.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.