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Генерал Гурулёв: основная помощь от КНР требуется не в оружии или военных

1:13
Политика

Утверждения, что российской стороне на фоне спецоперации нужны оружие и военные Китая неверно. России необходима невоенная поддержка КНР, однако, если Пекин вмешается в ход СВО Москва "точно не откажется", заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Генерал Гурулёв: основная помощь от КНР требуется не в оружии или военных

По словам генерала, речь пока идёт о невоенной помощи стран-союзников России.

"Хоть и войск много не бывает никогда, но сегодня основная помощь от КНР требуется не в оружии или военных. Оружие мы можем производить, но где-то нужна помощь редкозёмами, комплектующими, оборудованием для развёртывания новых цехов и заводов, — сообщил Гурулёв в своём Telegram-канале. — Но если вдруг руководство Китая вдруг решит применить свои вооружённые силы в СВО, то точно никто не откажется".

Как подчеркнул генерал, та же ситуация и с Северной Кореей, где понимают, почему Россия начала спецоперацию и участие корейских добровольцев в СВО исключать нельзя. Что же касается Сирии, то страна сама находится в стадии постоянных конфликтов и ждать оттуда помощи не приходится.

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Что ждет Украину после СВО: 2 сценария
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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