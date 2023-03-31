Генерал Гурулёв: основная помощь от КНР требуется не в оружии или военных

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Утверждения, что российской стороне на фоне спецоперации нужны оружие и военные Китая неверно. России необходима невоенная поддержка КНР, однако, если Пекин вмешается в ход СВО Москва "точно не откажется", заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

По словам генерала, речь пока идёт о невоенной помощи стран-союзников России.

"Хоть и войск много не бывает никогда, но сегодня основная помощь от КНР требуется не в оружии или военных. Оружие мы можем производить, но где-то нужна помощь редкозёмами, комплектующими, оборудованием для развёртывания новых цехов и заводов, — сообщил Гурулёв в своём Telegram-канале. — Но если вдруг руководство Китая вдруг решит применить свои вооружённые силы в СВО, то точно никто не откажется".

Как подчеркнул генерал, та же ситуация и с Северной Кореей, где понимают, почему Россия начала спецоперацию и участие корейских добровольцев в СВО исключать нельзя. Что же касается Сирии, то страна сама находится в стадии постоянных конфликтов и ждать оттуда помощи не приходится.

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