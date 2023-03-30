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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* вышел из-под ареста

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Политика

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* оказался на свободе.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* вышел из-под ареста

Известно, что силовики задержали бывшего мэра на 14 суток за публикацию запрещённой символики в социальной сети "ВКонтакте".

"Ройзман вышел из спецприёмника позже, чем планировалось", — заявил корреспондент URA.RU.

Рядом со зданием на Елизаветинском шоссе дежурят полицейские и работают журналисты, отметили в СМИ. На месте находится адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

Ранее политика обвинили в репосте видео ФБК** в ВК. Общественный деятель сказал, что у него нет страницы в этой соцсети. Аккаунтом управляют другие люди, добавил Ройзман.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

**Признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентов и ликвидирован по решению суда.

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Допрыгался: Ройзман задержан — ему грозит до 10 лет. Первые кадры после ареста
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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