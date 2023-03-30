Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* оказался на свободе.
Известно, что силовики задержали бывшего мэра на 14 суток за публикацию запрещённой символики в социальной сети "ВКонтакте".
"Ройзман вышел из спецприёмника позже, чем планировалось", — заявил корреспондент URA.RU.
Рядом со зданием на Елизаветинском шоссе дежурят полицейские и работают журналисты, отметили в СМИ. На месте находится адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.
Ранее политика обвинили в репосте видео ФБК** в ВК. Общественный деятель сказал, что у него нет страницы в этой соцсети. Аккаунтом управляют другие люди, добавил Ройзман.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.
**Признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентов и ликвидирован по решению суда.
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