Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* вышел из-под ареста

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* оказался на свободе.

Известно, что силовики задержали бывшего мэра на 14 суток за публикацию запрещённой символики в социальной сети "ВКонтакте".

"Ройзман вышел из спецприёмника позже, чем планировалось", — заявил корреспондент URA.RU.

Рядом со зданием на Елизаветинском шоссе дежурят полицейские и работают журналисты, отметили в СМИ. На месте находится адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

Ранее политика обвинили в репосте видео ФБК** в ВК. Общественный деятель сказал, что у него нет страницы в этой соцсети. Аккаунтом управляют другие люди, добавил Ройзман.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

**Признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентов и ликвидирован по решению суда.



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