Музыкант Би-2: украинская музыка — мирового уровня, а в России поют только патриотические песни

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинская музыка скоро выйдет "на мировой уровень", в отличие от российской.

Об этом заявил музыкант группы Би-2 Ян Николенко, сбежавший из России в Израиль.

"Они давно вышли на мировой уровень. Все концерты "Океана Эльзы" и поп-исполнителей потрясающи и с точки зрения визуальной, и как поют, и как играют. Им не так-то далеко и идти, и их впустят", — цитирует "ПолитНавигатор" Николенко.

В Израиле клавишник играет с другими музыкантами, бежавшими из РФ, и называет Россию "бывшей" страной.

По его словам, они понятия не имеют, что будет происходить в РФ в ближайшее время. Он отметил, что они якобы плохо знали свою страну и, "возможно, что там и 10 лет спустя будут петь патриотические песни".

Напомним, год назад в Омске группа Би-2 отказалась выступать под растяжкой "Zа президента". Но после этого продолжали давать концерты. Группа выступала даже на корпоративных вечерах предприятий оборонного комплекса.

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