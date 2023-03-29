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Музыкант Би-2: украинская музыка — мирового уровня, а в России поют только патриотические песни

1:06
Политика

Украинская музыка скоро выйдет "на мировой уровень", в отличие от российской.

Музыкант Би-2: украинская музыка — мирового уровня, а в России поют только патриотические песни

Об этом заявил музыкант группы Би-2 Ян Николенко, сбежавший из России в Израиль.

"Они давно вышли на мировой уровень. Все концерты "Океана Эльзы" и поп-исполнителей потрясающи и с точки зрения визуальной, и как поют, и как играют. Им не так-то далеко и идти, и их впустят", — цитирует "ПолитНавигатор" Николенко.

В Израиле клавишник играет с другими музыкантами, бежавшими из РФ, и называет Россию "бывшей" страной.

По его словам, они понятия не имеют, что будет происходить в РФ в ближайшее время. Он отметил, что они якобы плохо знали свою страну и, "возможно, что там и 10 лет спустя будут петь патриотические песни".

Напомним, год назад в Омске группа Би-2 отказалась выступать под растяжкой "Zа президента". Но после этого продолжали давать концерты. Группа выступала даже на корпоративных вечерах предприятий оборонного комплекса.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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