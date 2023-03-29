До решения украинского конфликта ещё далеко, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Запад не проявляет никакого стремления к дипломатическому урегулированию проблемы.
Как подчеркнул Полянский, единственное, что делают "партнёры" киевского режима, — поставляют оружие и нагнетают конфликт.
"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — рассказал зампостпреда РИА Новости.
По словам Полянского, никаких дипломатических шагов от западных стран нет и в обозримом будущем не предвидится.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.