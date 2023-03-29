Полянский: до установления мира на Украине далеко

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

До решения украинского конфликта ещё далеко, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Запад не проявляет никакого стремления к дипломатическому урегулированию проблемы.

Как подчеркнул Полянский, единственное, что делают "партнёры" киевского режима, — поставляют оружие и нагнетают конфликт.

"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — рассказал зампостпреда РИА Новости.

По словам Полянского, никаких дипломатических шагов от западных стран нет и в обозримом будущем не предвидится.

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