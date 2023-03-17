Сын главы Крыма Сергея Аксёнова несёт службу в зоне СВО в разведке морской пехоты

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов раскрыл детали службы своего сына Олега в зоне спецоперации.

Аксёнов подчеркнул, что его наследник служит в разведывательном подразделении морской пехоты.

"Служит, как все. Дежурит по хозяйственной части, ходит в караулы и ночные дежурства", — заявил глава Крыма в эфире телеканала "Россия 24".

Аксёнов добавил, что накануне виделся с сыном.

Олег Аксёнов был призван в армию после начала частичной мобилизации. Обучение перед отправкой в зону СВО сын главы Крыма проходил в войсковой части под Севастополем.

В рамках частичной мобилизации было призвано 318 000 россиян. Превышение изначального плана по мобилизации 300 000 человек было достигнуто за счёт добровольцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.