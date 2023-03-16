Антонов ответил на призывы США атаковать самолёты РФ — это стало бы объявлением войны

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

После инцидента с БПЛА MQ-9 в Чёрном море ряд американских чиновников призвали сбивать все самолёты РФ, которые "приблизятся" к технике ВВС США. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, подобные действия в нейтральной зоне стали бы объявлением войны.

По словам представителя дипмиссии, призывы некоторых американских чиновников выходят за рамки "здравого смысла".

"Намеренное нападение на российский самолёт в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе", — заявил Антонов.

Как подчеркнул посол, понятно, что "Пентагону обидно" потерять дорогостоящую технику, но необходимо мыслить рационально, заявляя о подобных намерениях в публичной плоскости.

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