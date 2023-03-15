Руководитель Чечни Кадыров опроверг слухи о неизлечимой болезни

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию некоторых Telegram-каналов, согласно которой у него есть серьёзные проблемы со здоровьем.

"А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать", — написал политик в своём Telegram-канале.

Вместе с этим Кадыров отметил, что занимается спортом, принимает участие в пеших походах в горах. По словам руководителя республики, он продолжает развивать регион.

Также Кадыров сообщил, что прибор, на который обратили внимание журналисты, является счётчиком молитв.

Ранее в ряде Telegram-каналов заявили, что у руководителя Чечни есть проблемы с почками.