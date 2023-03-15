Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию некоторых Telegram-каналов, согласно которой у него есть серьёзные проблемы со здоровьем.
"А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать", — написал политик в своём Telegram-канале.
Вместе с этим Кадыров отметил, что занимается спортом, принимает участие в пеших походах в горах. По словам руководителя республики, он продолжает развивать регион.
Также Кадыров сообщил, что прибор, на который обратили внимание журналисты, является счётчиком молитв.
Ранее в ряде Telegram-каналов заявили, что у руководителя Чечни есть проблемы с почками.
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Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.