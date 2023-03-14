Дудаев: у Кадырова во время встречи с Путиным не было медицинского прибора

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

На пальце главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным был счётчик для молитв, который он носит с собой всегда. Об этом написал министр информации республики Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале.

Ранее некоторые СМИ предположили, что на руке у Кадырова был какой-то медицинский прибор. Дудаев назвал это фейком.

Чётки, в том числе электронные, являются напоминанием о необходимости совершать молитву, в которой мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих, объяснил министр.

"Подобные счётчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни", — заключил он.

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