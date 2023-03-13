Ветераны Южной Осетии и Абхазии призвали Грузию не проливать кровь

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

В Кабардино-Балкарии региональная общественная организация "Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг." совместно с Союзом абхазских добровольцев Республики Северная Осетия — Алания заявили о том, что нельзя повторять военные действия против Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает портал EADaily.

На просьбу радикалов Грузии открыть второй фронт с Россией председатели общественных организаций заявили, что война — это невинно пролитая кровь, а уже потом политическое решение проблем, и призвали их вспомнить о недавних боевых действиях и их последствиях.

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