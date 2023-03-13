Сеймур Херш: ненависть к Путину толкает американских чиновников к полному идиотизму

1:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Знаменитый журналист-расследователь Сеймур Херш выдвинул теорию так называемого полного идиотизма во внешней политике США. Чиновники слишком поглощены ненавистью к Владимиру Путину.

Рассказавший миру об участии США во взрывах на газопроводе "Северный поток-2" американский журналист-расследователь Сеймур Херш выступил по китайскому государственному телевидению. Он назвал внешнюю политику официальных лиц США полном идиотизмом, поскольку Байден и его команда слишком поглощены ненавистью к Владимиру Путину, и это заставляет их принимать неверные решения.

"Все высокопоставленные чиновники американской администрации обладают высоким уровнем интеллекта, но приказ о саботаже газопровода "Северный поток" был одним из самых глупых решений Вашингтона за последние годы, — цитирует Херша Global Village. — Ненависть — это то, что ими движет. Ненависть ко всему, и в частности к Владимиру Путину, а также к коммунизму как таковому. Это такие воины времен холодной войны, которые не в духе, и это заставляет их делать глупости".

Белый дом назвал версию Херша о взрывах трубопроводов "Северный поток-2" полный выдумкой. Однако сам журналист подчёркивает, что ни у украинского флота, ни у какого-либо другого негосударственного субъекта не было ресурсов для проведения диверсии, которая включала установку взрывчатых веществ C4 на четыре стальных трубопровода в бетоне на дне Балтийского моря. Водолазы ВМС США заложили взрывчатку с дистанционным подрывом под прикрытием учений НАТО в Балтийском море

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