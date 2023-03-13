Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NDP: Польша станет буфером для США, чтобы конфликт на Украине не распространился на Запад
В украинских соцсетях опубликовали расценки за удары по российским военнопленным
На журналиста Андрея Караулова завели уголовное дело за клевету на Никиту Михалкова
Жительница Белгородской области получила тяжёлое ранение после обстрела ВСУ
Юрист Соловьёв о том, что делать, когда мошенники пытаются обвинить в измене Родине: базовые установки не изменились
Прохватилов: удары по Украине и США предотвратят диверсии БПЛА на территории России
Алаудинов заявил, что войска ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для его разблокирования
Боевик ВСУ доложил командованию о больших потерях, не сдерживая эмоций
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о запретах в её семье с мужем Игорем Макаровым

Intellinews: США предупреждают Орбана о его позиции по поводу участия России в СВО

1:39
Политика

Попытки Виктора Орбана заблокировать санкции в отношении России и военную и экономическую помощь Украине принесли ему в ЕС прозвище троянского коня Владимира Путина. США предупредили венгерского лидера.

Intellinews: США предупреждают Орбана о его позиции по поводу участия России в СВО

Посол США в Венгрии вынес предупреждение режиму премьер-министра Виктора Орбана о том, что его равноудалённая позиция между союзниками по НАТО и Кремлём неприемлема. Венгрия должна сделать однозначный выбор в том, с кем она и куда движется. США всё больше беспокоит антиамериканская риторика высокопоставленных венгерских чиновников и такая же риторика в местных СМИ, которые контролируются правительством, как сообщает Intellinews.

Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути, как говорится в заявлении посольства США в Венгрии. Поскольку по соседству бушует конфликт, настало время для укрепления отношений между Венгрией и её трансатлантическими союзниками и партнёрами.

Американский посол Дэвид Прессман на вручении верительных грамот руководству Венгрии уже ранее заявил, что призыв Будапешта к миру должен быть адресован только Владимиру Путину, а не обеим сторонам конфликта. В этой связи министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто резко выступил против Прессмана за его критику позиции Венгрии. Сийярто отметил, что не дело американского дипломата высказывать свои суждения о внутриполитических процессах Венгрии и не его работа вмешиваться во внутренние дела страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
На оскорбление Кулебы ответил политик из ФРГ Тоденхефер
На оскорбление Кулебы ответил политик из ФРГ Тоденхефер
Последние материалы
2023 Genesis GV60 Performance Записки водителя: Причудливый, быстры!
Михаил Подоляк раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Навальный"
Гайдай заявил, что войска ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в ЛНР круглосуточно
Губернатор Бали предложил отменить визы по прибытию для россиян и украинцев
В Берлине заявили, что теракт на "Северных потоках" могли устроить рыбаки, глушившие рыбу
Расстрелянный после фразы "Слава Украине" снайпер ВСУ оказался гражданином Молдавии
Специалист Котляров: переговоры Путина и Си Цзиньпина сблизят Китай и Россию
Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова рассказала о тяжёлом восстановлении после рождения дочери
Тюменский суд не знает, что делать с делом супругов, один из которых решил сменить пол
Иван Грозный минус псевдоисторические бредни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников