Intellinews: США предупреждают Орбана о его позиции по поводу участия России в СВО

1:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Попытки Виктора Орбана заблокировать санкции в отношении России и военную и экономическую помощь Украине принесли ему в ЕС прозвище троянского коня Владимира Путина. США предупредили венгерского лидера.

Посол США в Венгрии вынес предупреждение режиму премьер-министра Виктора Орбана о том, что его равноудалённая позиция между союзниками по НАТО и Кремлём неприемлема. Венгрия должна сделать однозначный выбор в том, с кем она и куда движется. США всё больше беспокоит антиамериканская риторика высокопоставленных венгерских чиновников и такая же риторика в местных СМИ, которые контролируются правительством, как сообщает Intellinews.

Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути, как говорится в заявлении посольства США в Венгрии. Поскольку по соседству бушует конфликт, настало время для укрепления отношений между Венгрией и её трансатлантическими союзниками и партнёрами.

Американский посол Дэвид Прессман на вручении верительных грамот руководству Венгрии уже ранее заявил, что призыв Будапешта к миру должен быть адресован только Владимиру Путину, а не обеим сторонам конфликта. В этой связи министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто резко выступил против Прессмана за его критику позиции Венгрии. Сийярто отметил, что не дело американского дипломата высказывать свои суждения о внутриполитических процессах Венгрии и не его работа вмешиваться во внутренние дела страны.

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