Полянский: РФ в ООН покажет переписку со странами-расследователями теракта на "Северных потоках"

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия покажет переписку с Германией, Данией и Швецией членам Совета Безопасности ООН по расследованию теракта на "Северных потоках", заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, страны отказывают в доступе к информации непосредственному заинтересанту — России.

"Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, — заявил Полянский. — Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим её среди членов Совета безопасности".

Как подчеркнул первый зампостпреда при организации, Москва получает письма, в которых расплывчато описывают ход расследования, но уточняют, мол, "не лезьте не в своё дело".

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