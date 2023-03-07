Tehran Times: Украинский конфликт показывает, что мировой гегемонии не существует

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Развернувшийся на Украине конфликт показал, что глобального гегемона в мире больше не существует. В этом уверены журналисты из Ирана.

В украинский конфликт вовлечены основные глобальные силы, к которым относятся США, Россия, международные организация, страны Европы, а также так называемый "глобальный Юг". Но США уже не могут игнорировать тот факт, что тот самый "глобальный Юг", формально сохраняя дружбу с Вашингтоном, не готов становиться на сторону США против России. И взгляды участников этого объединения на конфликт на Украине отличаются как от взглядов США, так и от взглядов России.

Это в свою очередь свидетельствует о двух серьёзных фактах, как пишет Tehran Times. Во-первых, игроки "глобального Юга" обладают волей и властью выбирать свой собственный путь. Их не заставляют вступать в полярные блоки, как это происходило во времена Холодной войны. И во-вторых, США и Россия не смогли оторвать эти страны от независимой и отличающейся от них позиции.

Мы наблюдаем важное явление. Оно свидетельствует о том, что в настоящий момент ни одна страна в мире уже не обладает глобальной гегемонией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.