Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Британии предупредили об опасно низком уровне готовности армии из-за Украины
Pais: чешский наёмник Милош дрался ботинком из-за дефицита патронов в Артёмовске
Администрация Пушилина: российские силы контролируют почти половину Артемовска
Генерал Картаполов рассказал об эффективности плана ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
Певица Полина Гагарина на съёмках сериала "Бывшие" сорвала с себя футболку
США начали создавать скафандры для работы на Луне. Зачем? Ведь они там уже были...
РВ: лётчики РФ нанесли сокрушительный удар по объектам 110-й бригады ВСУ у Авдеевки
Военкор Руденко: боевики ВСУ бегут из Бахмута, проламывая частный сектор
В ночь на 7 марта войска ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Константиновке

Responsible Statecraft: Байден должен сопротивляться призывам дать Зеленскому всё, что он хочет

1:41
Политика

Америка не должна бесконтрольно снабжать режим Зеленского оружием и деньгами. Это может закончиться прямой конфронтацией с Россией.

Responsible Statecraft: Байден должен сопротивляться призывам дать Зеленскому всё, что он хочет

Прошёл год с начала СВО, и украинцы по понятным причинам ищут у западных партнёров любую помощь для того чтобы противостоять России. Но данная поддержка потенциально может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт с Россией. Конечно, это совершенно не беспокоит украинское правительство. Однако знаменует резкое расхождение с американскими интересами и основой политики администрации Джо Байдена, которая как раз и заключается в том, чтобы избежать такого прямого вмешательства, как пишет Responsible Statecraft.

США и их союзникам пора признать реальность того, что им необходимо найти стратегию выхода, пока не стало слишком поздно. На пресс-конференции по итогу годовщины СВО президент Владимир Зеленский заявил, что США потеряют позиции мирового лидера, если не победят Россию на Украине. Не приводя каких-либо доказательств, он пригрозил, что если помощь его стране ослабнет, то Россия войдёт в страны Балтии и тогда Америке придётся отправлять своих сыновей воевать в Европу.

Американские противники бесконтрольного финансирования Украины за счет США резко отреагировали на подобного рода провокационное заявление украинского президента. Однако озвученный им сценарий возможен, только не при условии, если Украина не добьётся "победы", а в результате эскалации военных действий и продолжающегося потока американской военной и финансовой помощи режиму Зеленского.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Странный расстрел боевика ВСУ своими попал на видео
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Последние материалы
Responsible Statecraft: Байден должен сопротивляться призывам дать Зеленскому всё, что он хочет
РВ: лётчики РФ нанесли сокрушительный удар по объектам 110-й бригады ВСУ у Авдеевки
Военкор Руденко: боевики ВСУ бегут из Бахмута, проламывая частный сектор
В ночь на 7 марта войска ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Константиновке
Женщины мира: за что боролись?
Собака уиппет — "бультерьер среди борзых", существо тонкое и изящное, лишённое страха
Минобороны: опубликованы видеокадры уничтожения танками Т-90М "Прорыв" ВС РФ позиций войск ВСУ
ТАСС: ВС РФ в перерывах между боями усиливают оборону на левом берегу Днепра
Врач Еремеева опасается за состояние левой кисти Костомарова: "Организм продолжает сыпаться"
РВ: ВСУ теряют технику при отступлении из Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников