Responsible Statecraft: Байден должен сопротивляться призывам дать Зеленскому всё, что он хочет

1:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Америка не должна бесконтрольно снабжать режим Зеленского оружием и деньгами. Это может закончиться прямой конфронтацией с Россией.

Прошёл год с начала СВО, и украинцы по понятным причинам ищут у западных партнёров любую помощь для того чтобы противостоять России. Но данная поддержка потенциально может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт с Россией. Конечно, это совершенно не беспокоит украинское правительство. Однако знаменует резкое расхождение с американскими интересами и основой политики администрации Джо Байдена, которая как раз и заключается в том, чтобы избежать такого прямого вмешательства, как пишет Responsible Statecraft.

США и их союзникам пора признать реальность того, что им необходимо найти стратегию выхода, пока не стало слишком поздно. На пресс-конференции по итогу годовщины СВО президент Владимир Зеленский заявил, что США потеряют позиции мирового лидера, если не победят Россию на Украине. Не приводя каких-либо доказательств, он пригрозил, что если помощь его стране ослабнет, то Россия войдёт в страны Балтии и тогда Америке придётся отправлять своих сыновей воевать в Европу.

Американские противники бесконтрольного финансирования Украины за счет США резко отреагировали на подобного рода провокационное заявление украинского президента. Однако озвученный им сценарий возможен, только не при условии, если Украина не добьётся "победы", а в результате эскалации военных действий и продолжающегося потока американской военной и финансовой помощи режиму Зеленского.

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