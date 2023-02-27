Полковник ВС США Макгрегор: Владимир Путин спас Россию от финансового диктата Запада

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Владимир Путин принял верное решение не вгонять Россию в зависимость от институтов Запада — страну оно сделало сильнее. Такое мнение высказал американский полковник, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства. Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие", — напоминает он.

Запад хотел запугать Россию, вводя всё новые санкции, однако все попытки заканчиваются превращением её экономики в суверенную, отметил Макгрегор. Кроме того, факт движения Москвы к самостоятельности делают западные страны зависимыми от ресурсов России. Путин вывел страну из однообразных и утомительных отношений, заключил полковник.

Ранее Макгрегор заявлял, что ВСУ развалятся без военных НАТО.

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