Президент Владимир Путин принял верное решение не вгонять Россию в зависимость от институтов Запада — страну оно сделало сильнее. Такое мнение высказал американский полковник, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства. Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие", — напоминает он.
Запад хотел запугать Россию, вводя всё новые санкции, однако все попытки заканчиваются превращением её экономики в суверенную, отметил Макгрегор. Кроме того, факт движения Москвы к самостоятельности делают западные страны зависимыми от ресурсов России. Путин вывел страну из однообразных и утомительных отношений, заключил полковник.
Ранее Макгрегор заявлял, что ВСУ развалятся без военных НАТО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.