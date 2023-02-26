Постпредство РФ: страны пожаловались на давление Запада для принятия антироссийской резолюции

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Для принятия антироссийской резолюции в Генассамблеи ООН по Украине Запад применил рычаги давления на некоторые страны, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, некоторые государства просили "не обижаться" и "войти в положение".

"Наверняка будут выпячивать принятие Генассамблеей ООН очередной бесполезной антироссийской резолюции. Голосов, правда, до исторического рекорда немного не дотянули, но 141 голос за вроде бы неплохой результат, — пояснил зампостпреда. — Коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников за глаза, просили не обижаться и войти в положение".

Как подчеркнул Полянский, Запад продолжает "ковбойскими" методами добиваться желаемого.

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