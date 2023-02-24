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Марков о годовщине СВО: Путин стал создателем новой эпохи для мира

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Политика

Спецоперация на Украине положила начало формирования новой эпохи для мира, а её демиургом стал президент России Владимир Путин, заявил политолог Сергей Марков.

По словам политолога, новая эпоха началась и для России, и для Европы.

"Год назад в это время российские войска начали входить на территорию Украины. Это стало началом новой эпохи и для России и для Европы и для всего мира. Владимир Путин — создатель этой новой эпохи", — заявил политолог.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что российский лидер Владимир Путин не планирует обращаться к гражданам страны в годовщину спецоперации на Украине 24 февраля.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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