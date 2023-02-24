Песков: Путин не планирует обращение к россиянам в годовщину СВО

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

В годовщину начала российской спецоперации на Украине 24 февраля президент Владимир Путин не планирует обращение к нации, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в принципе никакого обращения главы государства не планируется.

"Нет", — ответил Песков на вопрос журналистов РИА Новости о планах президента.

24 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам и объявил начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что цель России — защита жителей Донбасса.

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