Экс-заместитель командующего НМ ДНР Эдуард Басурин создал свой Telegram-канал и рассказал, чем занимается после выхода на пенсию.
Басурин заявил, что он жив, здоров и под арестом не находился.
Военный деятель объяснил, что во время своего продолжительного отсутствия в публичном пространстве выполнял приказы командира корпуса и работал с мобилизованными, а также принимал активное участие в распределении гуманитарной помощи.
Он также подчеркнул, что на данный момент не является офицером МО РФ.
Басурин пообещал подписчикам освещать происходящие в зоне СВО события на своём канале, чтобы избежать недостоверной информации.
Эдуард Александрович также предупредил, что созданный Telegram-канал — его единственная площадка. Другие страницы в мессенджерах и соцсетях он назвал фейковыми.
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