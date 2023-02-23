Эдуард Басурин сообщил, чем занимается после выхода на пенсию

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-заместитель командующего НМ ДНР Эдуард Басурин создал свой Telegram-канал и рассказал, чем занимается после выхода на пенсию.

Басурин заявил, что он жив, здоров и под арестом не находился.

Военный деятель объяснил, что во время своего продолжительного отсутствия в публичном пространстве выполнял приказы командира корпуса и работал с мобилизованными, а также принимал активное участие в распределении гуманитарной помощи.

Он также подчеркнул, что на данный момент не является офицером МО РФ.

Басурин пообещал подписчикам освещать происходящие в зоне СВО события на своём канале, чтобы избежать недостоверной информации.

Эдуард Александрович также предупредил, что созданный Telegram-канал — его единственная площадка. Другие страницы в мессенджерах и соцсетях он назвал фейковыми.

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