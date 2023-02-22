Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Табачный концерн Philip Morris не может продать бизнес в РФ: русские диктуют условия
Артиллеристы 150-й МСД войск ВС России применяют в зоне СВО САУ "Мста-С" с защитным козырьком
Глава офиса Зеленского: Украина и США одинаково видят победу над Россией
РВ: войска ВС РФ применили новую тактику уничтожения позиций ВСУ с помощью БТР МТЛБ
На ВТБ Арене пройдёт турнир Hardcore Fighting, где разыграют сразу три чемпионских пояса
Алексей Панин похвалил Пугачёву и Галкина* за отъезд из России: "Не стали молчать"
Байден споткнулся и упал на трапе при посадке в самолёт в Польше
Жители Новосибирска боятся маньяка и пересылают в WhatsApp панические сообщения
Захарова: Зеленский начал выдумывать ультиматумы для России

Депутат от КПРФ прослушал послание президента с лапшой на ушах

1:10
Политика

Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин вызвал критику со стороны коллег из Госдумы, тем, что смотрел послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Видеозапись этого сам народный избранник выложил в соцсети.

На записи Абдалкин сидит в своём рабочем кабинете перед монитором, по которому идёт выступление Путина, навесив на уши спагетти. При этом политик ещё и кивает в головой словам президента.

Под постом депутат оставил запись, что это якобы и есть один "правильный способ" слушать прямые линии и послания.

Данная выходка очень не понравилась депутату ГД от "Единой России" Александру Хинштейну, который раскритиковал поступок коммуниста.

Такое поведение больше свойственно украинскому депутату, чем российскому, заметил Хинштейн.

Он также заявил, что обратился к руководству КПРФ с просьбой "приструнить" Абдалкина, а заодно высказал восхищение лидером партии Геннадием Зюгановым, который слушал послание Путина в Гостином дворе.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Евросоюз начинает "выдавливать" Россию с Южного Кавказа
ЕС начинает "накладывать лапу" на Южный Кавказ
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
Путин рассказал, к чему стоит готовиться россиянам
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Военные России разбили позиции морпехов ВСУ под Донецком
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Путин повысил уровень напряжённости в отношениях с США — Associated Press
Путин повысил уровень напряжённости в отношениях с США — Associated Press
Последние материалы
Алексей Панин похвалил Пугачёву и Галкина* за отъезд из России: "Не стали молчать"
Байден споткнулся и упал на трапе при посадке в самолёт в Польше
Жители Новосибирска боятся маньяка и пересылают в WhatsApp панические сообщения
Захарова: Зеленский начал выдумывать ультиматумы для России
ЕС сэкономил 12 млрд евро благодаря ветру и солнцу. И потерял 800 млрд из-за энергокризиса
Newsweek: американцы против того, чтобы Зеленский возвращал Крым
Алексей Панин анонсировал съёмки фильма в Испании с покинувшими Россию артистами
Осташко: Запад так горд поставками "Леопардов" на Украину, что Байден стал покрываться пятнами
FT: глава МИД Молдавии Попеску заявил, что Кишинёв не видит проблем в том, что ВСУ зайдут в Приднестровье
Невролог Белаш назвал сепсис причиной второго инсульта у спортсмена Костомарова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников