Депутат от КПРФ прослушал послание президента с лапшой на ушах

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин вызвал критику со стороны коллег из Госдумы, тем, что смотрел послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Видеозапись этого сам народный избранник выложил в соцсети.

На записи Абдалкин сидит в своём рабочем кабинете перед монитором, по которому идёт выступление Путина, навесив на уши спагетти. При этом политик ещё и кивает в головой словам президента.

Под постом депутат оставил запись, что это якобы и есть один "правильный способ" слушать прямые линии и послания.

Данная выходка очень не понравилась депутату ГД от "Единой России" Александру Хинштейну, который раскритиковал поступок коммуниста.

Такое поведение больше свойственно украинскому депутату, чем российскому, заметил Хинштейн.

Он также заявил, что обратился к руководству КПРФ с просьбой "приструнить" Абдалкина, а заодно высказал восхищение лидером партии Геннадием Зюгановым, который слушал послание Путина в Гостином дворе.

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