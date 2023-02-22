Депутаты Государственной думы единогласно приняли президентский законопроект о приостановлении участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Как сообщили в пресс-службе Госдумы, документ временно прекращает действие соглашения, которое было заключено в Праге 8 апреля 2010 года. Отмечается, что закон вступил в силу.
"Решение о возобновлении Договора будет принимать президент РФ", — прокомментировали в ГД.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин призвал приостановить участие Москвы в ДСНВ на фоне ухудшения мировой обстановки и агрессии со стороны НАТО.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что РФ вправе защищаться любым оружием, в том числе ядерным, если США рассчитывают на поражение страны.
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