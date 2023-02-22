Власти Запорожья: "Президент, меняя политический курс, заявил — всё, хватит"

В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал чёткий сигнал Западу, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, лидер государства подчеркнул, что "всё, хватит".

"Мы остановим поток несправедливости со стороны колониального Запада. Мы всегда были расположены к добру, а это использовали", — сказал он и добавил: "Президент, меняя курс, подчеркнул — всё, хватит", — цитируют Балицкого argumenti.ru.

По мнению Балицкого, слова президента дали понять Западу, что достаточно принимать "вежливость России за слабость".

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