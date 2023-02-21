В последнем городе-миллионнике Новосибирске на законодательном уровне отменили выборы мэра. Соответствующий законопроект уже одобрен региональным парламентом.
Согласно информации, документ рассмотрели в Законодательном собрании Новосибирской области.
"Теперь мэра в Новосибирске будут выбирать не на всеобщих выборах, а на заседании городского парламента, причем из кандидатов, предложенных специальной комиссией. Этот орган наполовину будет формироваться губернатором Новосибирской области", — передаёт gorod55.ru.
Новосибирск оставался в числе последних, на территории которого действовало положение о прямых выборах градоначальника.
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