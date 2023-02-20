В Польше заявили, что рынок яблок рухнул из-за запрета на поставок в Россию

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Польские садоводы жалуются на крах яблочного рынка после запрета продаж фруктов в Россию. Об этом заявил глава Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский в интервью Interia.

По его словам, главная причина кризиса заключается в запрете на поставку продуктов в Россию, при том что ранее яблочный сектор Польши десятилетиями поддерживался за счёт экспорта в РФ.

Теперь производители начнут искать новые страны для сбыта яблок, а некоторым садоводам придется даже выкорчевать сады со старыми, плохо приносящими прибыль деревьями в ответ на отсутствие рентабельности, добавил Малишевский.

Ранее польские фермеры выступили против поставок в страну некачественного зерна с Украины.

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