Президент России Владимир Путин пошутил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер похож на Соловья-разбойника из-за сдвинутой набок шапки.
Лидер страны принял участие в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома". Путин в онлайн-режиме связался с руководством компании и обратил внимание на шапку Миллера, который стоял на одной из улиц Санкт-Петербурга.
"И поскольку я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера", — шутливо сказал Путин.
Ранее Миллер заявил, что не видит большого смысла в восстановлении повреждённого в результате диверсии газопровода "Северный поток-1". Тем более, что турбины, необходимые для его функционирования, всё равно не работают, отметил глава "Газпрома".
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