Требование НАТО о весеннем контрнаступлении поставило ВСУ в безвыходное положение

Киеву отказали в истребителях и дальнобойных ракетах на девятой встрече контактной группы по обороне Украины.

Встреча представителей стран НАТО прошла на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Помимо отказа от выдачи ВСУ самолётов и ракет ATACMS Украине поставили довольно конкретные условия.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул в рамках своей речи, что после отправки Киеву танков Североатлантический альянс ждёт от украинской армии весеннего наступления. Глава Минобороны Украины Алексей Резников согласился с данными сроками, отметив, что к весне бойцы ВСУ должны успеть пройти обучение по эксплуатации западных танков.

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что призыв НАТО к контрнаступлению напрямую связан с подготовкой президента США Джо Байдена к предвыборной гонке.

"Байден хочет завершить свою кампанию как человек, прекративший украинский конфликт. ВСУ должны максимально выложиться, чтобы дать Западу сильные карты за столом переговоров", — отмечает эксперт в беседе с изданием "Взгляд".

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