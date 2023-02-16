Киеву отказали в истребителях и дальнобойных ракетах на девятой встрече контактной группы по обороне Украины.
Встреча представителей стран НАТО прошла на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Помимо отказа от выдачи ВСУ самолётов и ракет ATACMS Украине поставили довольно конкретные условия.
Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул в рамках своей речи, что после отправки Киеву танков Североатлантический альянс ждёт от украинской армии весеннего наступления. Глава Минобороны Украины Алексей Резников согласился с данными сроками, отметив, что к весне бойцы ВСУ должны успеть пройти обучение по эксплуатации западных танков.
Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что призыв НАТО к контрнаступлению напрямую связан с подготовкой президента США Джо Байдена к предвыборной гонке.
"Байден хочет завершить свою кампанию как человек, прекративший украинский конфликт. ВСУ должны максимально выложиться, чтобы дать Западу сильные карты за столом переговоров", — отмечает эксперт в беседе с изданием "Взгляд".
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