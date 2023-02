Депутат Картаполов: комитет по обороне не ожидает 22 февраля "волнующих решений"

Представители комитета Госдумы по обороне не ожидают на заседании нижней палаты парламента 22 февраля оглашения каких-то решений, которые заставят россиян волноваться. Такую точку зрения изложил глава комитета ГД Андрей Картаполов.

"Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество", — сказал Картаполов в разговоре с РБК.

Депутат уверен, что глава государства Владимир Путин намерен затронуть в своей речи "очень важные вещи". При этом Картаполов убеждён, что сообщений о новой волне частичной мобилизации или других важных решениях, связанных с проведением спецоперации на Украине, последовать не должно.

21 февраля состоится послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое продолжится 22 февраля заседанием нижней палаты.

