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Совфед и Госдума проведут внеплановое заседание 22 февраля

Политика

Члены Совета Федерации (СФ) и Госдумы РФ соберутся на внеплановое заседание, которое назначено на следующую среду, 22 февраля.

Совфед и Госдума проведут внеплановое заседание 22 февраля

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в СФ, заседание Государственной думы будет организовано утром, а Совета Федерации — в 15:00.

"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты", — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее стало известно, что 21 февраля президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства коснётся тем, связанных с экономикой страны, социальной сферой и специальной военной операцией (СВО) на Украине.

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России готовят ловушку?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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