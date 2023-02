Совфед и Госдума проведут внеплановое заседание 22 февраля

Члены Совета Федерации (СФ) и Госдумы РФ соберутся на внеплановое заседание, которое назначено на следующую среду, 22 февраля.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в СФ, заседание Государственной думы будет организовано утром, а Совета Федерации — в 15:00.

"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты", — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее стало известно, что 21 февраля президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства коснётся тем, связанных с экономикой страны, социальной сферой и специальной военной операцией (СВО) на Украине.

