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В РФ ответили на заявление Госдепа о "депортации" украинских детей: в Донбассе погибли 153 ребёнка

Политика

Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление Госдепартамента США о том, что якобы Москва насильно "депортирует" украинских детей. Так, в ведомстве подчеркнули, что за прошедший год в Донбассе от рук киевского режима погибли 153 ребёнка, более 200 детей получили ранения.

В РФ ответили на заявление Госдепа о "депортации" украинских детей: в Донбассе погибли 153 ребёнка

Посольство РФ посоветовало Госдепу адекватно оценить действия киевского режима, вместо распространения инсинуаций.

"Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ, — сообщили в дипмиссии. — Вместо политизированных инсинуаций Госдепу следовало бы дать адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого в ходе конфликта гибнут и получают ранения дети. Только за прошедший год на Донбассе погибли 153 ребенка, 279 получили ранения".

Как подчеркнули в ведомстве, Госдеп умалчивает факты о том, что ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре: школам, детсадам и больницам из оружия, которое украинским националистам предоставил Запад.

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Что ждет Украину после СВО: 2 сценария
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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