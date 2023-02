В РФ ответили на заявление Госдепа о "депортации" украинских детей: в Донбассе погибли 153 ребёнка

Your browser does not support the audio element.

Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление Госдепартамента США о том, что якобы Москва насильно "депортирует" украинских детей. Так, в ведомстве подчеркнули, что за прошедший год в Донбассе от рук киевского режима погибли 153 ребёнка, более 200 детей получили ранения.

Посольство РФ посоветовало Госдепу адекватно оценить действия киевского режима, вместо распространения инсинуаций.

"Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ, — сообщили в дипмиссии. — Вместо политизированных инсинуаций Госдепу следовало бы дать адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого в ходе конфликта гибнут и получают ранения дети. Только за прошедший год на Донбассе погибли 153 ребенка, 279 получили ранения".

Как подчеркнули в ведомстве, Госдеп умалчивает факты о том, что ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре: школам, детсадам и больницам из оружия, которое украинским националистам предоставил Запад.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что ждет Украину после СВО: 2 сценария