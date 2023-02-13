Политолог Сергей Марков: Запад одобрит переговоры Киева и Москвы в случае победы ВС РФ

Политолог Сергей Марков обозначил условия, при которых Запад одобрит переговоры Киева и Москвы в рамках украинского конфликта.

По мнению эксперта, возможность переговоров станет реальной после того, как ВС РФ возьмут под контроль Одессу, Запорожье, Днепр, Харьков, Херсон или Николаев.

"Если российские силы возьмут один из этих городов, то переговоры начнутся. До этого Запад будет надеяться на поражение РФ", — отметил Марков в беседе с изданием "Лента.ру".

Политолог также подчеркнул, что, чем жёстче ВС России будут действовать на передовой, тем меньше вероятность прямого участия НАТО в конфликте. Это связано с тем, что Запад боится военного столкновения с Москвой и предпочитает воевать чужими руками.

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