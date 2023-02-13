Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок пригрозил Польше "Искандерами" ВС РФ

Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок обратился к польским властям после новости о закрытии погранперехода между Белоруссией и Польшей в Бобровниках.

Журналист в эфире телеканала CTV нелицеприятно высказался о премьер-министре Польши Матеуше Моравецком. Азарёнок назвал политика "бритым павлином" и предположил, что Моравецкий планирует в будущем закрыть все погранпереходы с Белоруссией в рамках подготовки к военным действиям между странами.

"Если хоть какую-то провокацию надумаете, то "Полонезу" и "Искандеру" таможню проходить не нужно, от них виз не требуют. Сделают так, что пункты пропуска вообще перестанут существовать, вместе с вашим правительством", — отметил журналист.

Погранпереход в Бобровниках был закрыт 10 февраля. Соответствующее решение было инициировано польской стороной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.