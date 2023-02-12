РИА Новости: президент Зеленский определил судьбу Украины одной фразой

На этой неделе Владимир Зеленский признался, что изначально не был намерен исполнять Минские соглашения. Обозреватель РИА Новости Давид Нармания считает, что киевский лидер одной фразой определил судьбу Украины.

Предшественник Зеленского на посту президента Пётр Порошенко летом 2022 года сообщил, что в рамках Минского процесса он просто пытался выиграть время для Украины, чтобы укрепить армию. О мирном решении конфликта речи не шло. Следующей на этом пути оказалась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Затем о том, что Париж тоже был соучастником этого обмана, заявил Франсуа Олланд", — обратил внимание Нармания.

Он отмечает, что руководство Украины не способно договариваться, поскольку Зеленский заявлял, что не планирует соблюдать Минские соглашения.

"А значит, никакого дипломатического урегулирования конфликта не будет", — озвучил вывод Нармания.

Аналитик констатировал, что конфликт на Украине однозначно закончится победой России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.