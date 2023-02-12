Пушков оценил "неуклюжие" объяснения ФРГ о войне с Россией: нельзя исправить

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что страна якобы находится в состоянии "войны с Россией".

По словам Пушкова, хотя Бербок и признала ошибку, некоторые из них "уже исправить нельзя".

""После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок всё же признал, что её слова о состоянии войны с Россией были ошибочными. При этом она легкомысленно добавила, что "не ошибается лишь тот, кто не живёт". Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало", — заявил сенатор", — заявил сенатор.

Ранее МИД Германии заявил, что словам о конфликте с Россией были ошибочными. В январе Бербок заявила, что страны Европы должны "вести войну" против Москвы, а не "против друг друга".

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