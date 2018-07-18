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Источник Правда.Ру

Дожили: в Грузию войдет армия НАТО с ракетами и танками

Политика

В Грузии пройдут учения "Достойный партнер-2018", в которых примут участие более 3 тысяч военных из 13 стран НАТО и государств-партнеров. В тренировках будет задействована и техника. Об этом сообщает газета "Взгляд". 

Военные тренировки под названием "Достойный партнер" проходят на протяжении нескольких лет. В нынешнем году их организуют в четвертый раз. Ранее это были исключительно грузино-американские учения, позднее к ним присоединилась Великобритания. В прошлом году на территорию Грузию прибыли представители уже 8 стран НАТО и их партнеров. Теперь количество участников снова увеличилось. 

Особое внимание на учениях уделяется отработке взаимодействия в различных операциях: как наступательных, так и оборонительных. Технику предоставят из Германии. Здесь находится американское командование силами в Европе.

В Грузию прибудут военные из США, Великобритании, Германии, Франции, Эстонии, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

Ранее "Правда.Ру" писала, Грузия добилась значительного прогресса на пути к соответствию стандартам НАТО. Тбилиси рассчитывает, что на июльском саммите Североатлантического альянса этот факт будет зафиксирован официально. Таким мнением поделился глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе.

"На саммите мы ждем решения, которое зафиксирует наше реальное положение дел. А оно в том, что Грузия успешно провела изменения и улучшения для соответствия стандартам НАТО", - сказал Джанелидзе, выступая в столице Соединенных штатов в Институте мира.

По словам Михаил Джанелидзе, за последние годы в стране проводились изменения как в политической и экономической, так и в военной областях.

 

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Темы США НАТО Грузия учения военные учения
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