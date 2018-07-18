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Источник Правда.Ру

Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина

Политика

В соцсетях активно обсуждают выражение лица Меланьи Трамп после того, как она пожала руку Владимиру Путину. Об этом сообщает портал "Дни.ру". 

Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина. 389741.jpeg

Пользователи Интернета обратили внимание на видео со встречи Путина и Трампа в Хельсинки. На кадрах видно, как президент России приветствует первую леди США. Они пожимают друг другу руки. Все проходит в рамках дипломатического этикета - пара фраз, ответная улыбка Меланьи. Но все заканчивается, как только Путин отходит от четы Трамп.

В этот момент лицо Меланьи резко меняется. Не совсем ясно, что оно выражает - страх, испуг, отчаяние? 

Пользователи соцсетей предполагают, что супруга Дональда Трампа испугалась. То ли самой ситуации, то ли российского лидера. Другие считают, что Меланья просто переволновалась. Еще одна версия - первую леди Штатов на секунду "замкнуло". 

Ранее "Правда.Ру" писала, 

российский лидер Владимир Путин был силен на саммите в столице Финляндии. Таким впечатлением поделился с каналом Fox News президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что на встрече были сделаны важные выводы.

По словам Трампа, на саммите обсуждались такие темы, как ядерное распространение, экономика, ситуация в Дамаске и Киеве, а также Иерусалиме. Собеседник Fox News подчеркнул, что поговорить получилось о многом.

Ранее уже появилось мнение президента США о прошедшей встрече, как о хорошем начале, о желании Вашингтона "дружить, сотрудничать" и быть в мире с Москвой. Кроме того, Трамп подчеркнул, что надеется на более частые встречи с российским коллегой.

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Меланья Трамп напугалась
Темы США Трамп Путин Россия политика переговоры Меланья Трамп саммит в Хельсинки
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