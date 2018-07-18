Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина

В соцсетях активно обсуждают выражение лица Меланьи Трамп после того, как она пожала руку Владимиру Путину. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Пользователи Интернета обратили внимание на видео со встречи Путина и Трампа в Хельсинки. На кадрах видно, как президент России приветствует первую леди США. Они пожимают друг другу руки. Все проходит в рамках дипломатического этикета - пара фраз, ответная улыбка Меланьи. Но все заканчивается, как только Путин отходит от четы Трамп.

В этот момент лицо Меланьи резко меняется. Не совсем ясно, что оно выражает - страх, испуг, отчаяние?

Пользователи соцсетей предполагают, что супруга Дональда Трампа испугалась. То ли самой ситуации, то ли российского лидера. Другие считают, что Меланья просто переволновалась. Еще одна версия - первую леди Штатов на секунду "замкнуло".

Ранее "Правда.Ру" писала,

российский лидер Владимир Путин был силен на саммите в столице Финляндии. Таким впечатлением поделился с каналом Fox News президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что на встрече были сделаны важные выводы.

По словам Трампа, на саммите обсуждались такие темы, как ядерное распространение, экономика, ситуация в Дамаске и Киеве, а также Иерусалиме. Собеседник Fox News подчеркнул, что поговорить получилось о многом.

Ранее уже появилось мнение президента США о прошедшей встрече, как о хорошем начале, о желании Вашингтона "дружить, сотрудничать" и быть в мире с Москвой. Кроме того, Трамп подчеркнул, что надеется на более частые встречи с российским коллегой.