Померялись авто? Как отозвались СМИ о машинах Путина и Трампа

Французский телеканал BFM TV назвал автомобили лидеров "видом политического оружия". Оба президента приехали на саммит на машинах, доставленных в Хельсинки с родины специально. Дональд Трамп прибыл на встречу на своем кадиллаке "Зверь", а Владимир Путин на новом лимузине российского производства "Кортеж".

Кроме того, российская делегация доставила в столицу Финляндии и седаны сопровождения "Сенат" и минивэны "Арсенал". Французские журналисты посчитали, что Владимир Путин намеренно прибыл на саммит на машине российского производства, для того, чтобы показаться промышленную мощь страны.

"Зверь" Трампа новостью не стал, он давно изучен. А вот "Кортеж" за рубежом был представлен впервые. Лимузин Путина на метр длиннее "Зверя", легче на полторы тонны, клиренс авто - 20 см. Это хороший показатель для лимузина. Остальные характеристики остаются загадкой.

Новую марку автомобиля российские разработчики создали с нуля, отмечает автор. Возможно, в будущем "Кортеж" сможет стать основной машиной для других лидеров.

Ранее "Правда.Ру" писала, российский лидер Владимир Путин был силен на саммите в столице Финляндии. Таким впечатлением поделился с каналом Fox News президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что на встрече были сделаны важные выводы.

По словам Трампа, на саммите обсуждались такие темы, как ядерное распространение, экономика, ситуация в Дамаске и Киеве, а также Иерусалиме. Собеседник Fox News подчеркнул, что поговорить получилось о многом.

Ранее уже появилось мнение президента США о прошедшей встрече, как о хорошем начале, о желании Вашингтона "дружить, сотрудничать" и быть в мире с Москвой. Кроме того, Трамп подчеркнул, что надеется на более частые встречи с российским коллегой.