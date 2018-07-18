Трамп объяснил, почему не считает Россию даже соперником

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что не считает Россию противником. Об этом сообщают "Известия".
РФ не представляется Трампу угрозой для Штатов, несмотря на то, что в стране вооруженные силы развиты на высоком уровне.
"У них [РФ] мощные вооруженные силы, но их экономика гораздо меньше, чем китайская. Я даже не употребляю слово "соперник"", - так ответил Дональд Трамп на вопрос журналиста, считает ли он главным противником Россию.
Также американский лидер заявил, что США и Россия могут жить друг с другом в мире.
Ранее "Правда.Ру" писала, встреча президентов США и России, прошедшая в Хельсинки, дивно взбудоражила общественность. Если нейтральные эксперты искали в ней скрытые смыслы и задел на будущее, то западные СМИ и истеблишмент Америки исполнили свои партии "на ура".
В принципе, что-то подобное и ожидалось. В самом деле, не станут же CNN или Fox News менять свою точку зрения и редакционную политику из-за таких мелочей, как шаги двух держав навстречу друг другу. Каждый видит то, на что способен.
"Это просто неправильно... Президент США за рубежом говорит с нашим самым большим врагом, или противником, или соперником, позволяя ему, по сути, выйти сухим из воды и даже не выступая с хотя бы малейшей критикой!" - возмущается ведущий Fox News.
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