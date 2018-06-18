Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал мнение главы государства по поводу пенсионной реформы. По заявлению Пескова, конкретная позиция Владимира Путина по данному вопросу еще не сформирована. Также Песков добавил, что глава государства вполне может принять необходимые поправки в документ или вообще наложить на него вето.

Пресс-секретарь главы РФ заострил внимание на том, что Путин не принимает непосредственного участия в обсуждении данного вопроса. По словам Пескова, в данный момент законопроект находится на рассмотрении в правительстве России, затем этот вопрос поднимут в Государственной Думе.

Интересно, что несмотря на то, что напрямую в дискуссии по поводу законопроекта президент не принимает участия, его ежедневно информируют по проводу проходящей работы. Этим с общественностью также поделился Дмитрий Песков.

Напомним, что законопроект о повышении пенсионного возраста в России правительство внесло в Госдуму 16 июня. Если законопроект вступит в силу, сроки выхода россиян на пенсию изменятся с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Отметим, что одобрения у россиян данный законопроект, мягко говоря, не вызвал. Как ранее писала "Правда.Ру", первая волна протестных выступлений прокатилась по Новосибирску, Рязани и Ухте.

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