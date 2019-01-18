Лавров: Путин согласился допустить к Керченскому проливу специалистов из Германии и Франции

Глава МИД Германии Хайко Маас передал России документы, в которых содержатся предложения по Керченскому проливу. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции, посвященной переговорам с Германией о том, что документы тщательно изучат эксперты в правительстве. Сергей Лавров также отметил, что Москва не считает возможным участие соседнего государства, Украины, в каких либо действиях по Керченскому проливу.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина, разрешить экспертам из Германии и Франции приехать в район Керченского пролива и оценить, как осуществляется проход через акваторию. Владимир Путин дал свое согласие, однако спустя уже месяц никто так и не приехал.
На данный момент документ, который передал глава МИД Германии, содержит пункты касаемо этой поездки, которые должны быть согласованы с Украиной.
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